Covid | due virus simili al SARS-CoV-2 scoperti dagli scienziati fuori dalla Cina

Due virus cugini del Covid sono stati trovati nei pipistrelli fuori dalla Cina . Un team di ricerca cambogiano dell'Istituto Pasteur di Phnom Penh, come riportato dall'autorevole rivista scientifica ...

Covid, Speranza: "Due verità, situazione seria e Rt in calo" Adnkronos Macron sabato riapre i negozi

La Francia si prepara a un ritorno a un'apparente normalità in maniera graduale. Il picco dei contagi della seconda ondata della pandemia ...

Coronavirus, bollettino Lazio: nuovi contagi (2.102) e morti (407) in calo. D'Amato: «Record guariti, +1.275»

Coronavirus, il bollettino del Lazio di oggi mercoledì 25 novembre. I nuovi positivi 2.102 su 29mila tamponi, con 58 morti e 1.275 guariti. Scende al 7% il rapporto tra i positivi e ...

