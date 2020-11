Conte ha il Coronavirus? No, solo un problema alle corde vocali (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo l’apparizione in tv dalla Gruber, erano circolate voci sul possibile contagio al Covid del Premier Conte. Tutto smentito Paura per Conte Qualche colpo di tosse, la stanchezza che traspare dagli schermi ed ecco che si inizia a temere il peggio per il Presidente del Consiglio. Dopo la partecipazione al programma Otto e mezzo sono sorte diverse ipotesi su Conte. L’apparizione dalla Gruber è parsa affannata, colma di stanchezza e i colpi di tosse continui hanno scosso l’attenzione del pubblico. In poco tempo sui social si è diffusa la voce di un Premier contagiato dal Covid. Nulla di vero a quanto pare. Il Presidente Italiano ha infatti provveduto al tampone molecolare. Ma non per allarmarsi; solo per precauzione in vista del vertice italo-spagnolo in programma col Premier Pedro Sancez. Il vero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo l’apparizione in tv dalla Gruber, erano circolate voci sul possibile contagio al Covid del Premier. Tutto smentito Paura perQualche colpo di tosse, la stanchezza che traspare dagli schermi ed ecco che si inizia a temere il peggio per il Presidente del Consiglio. Dopo la partecipazione al programma Otto e mezzo sono sorte diverse ipotesi su. L’apparizione dalla Gruber è parsa affannata, colma di stanchezza e i colpi di tosse continui hanno scosso l’attenzione del pubblico. In poco tempo sui social si è diffusa la voce di un Premier contagiato dal Covid. Nulla di vero a quanto pare. Il Presidente Italiano ha infatti provveduto al tampone molecolare. Ma non per allarmarsi;per precauzione in vista del vertice italo-spagnolo in programma col Premier Pedro Sancez. Il vero ...

Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, tampone #Conte negativo, tosse nasce da corde vocali #ANSA #coronavirus @GiuseppeConteIT - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - brunopanofsky : A me #Conte stava già simpatico ma adesso che mi dà la Scusa per non vedere i parenti durante le Feste diventa il m… - generacomplotti : #fakeNews Mio zio ha fatto un video ufficiale: il #COVID19 non è stato messo a punto dal comitato tecnico scientifi… -