Bufera su “Detto Fatto”, la Rai manda in onda tutorial sexy su come fare la spesa. Video (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ polemica per il tutorial andato in onda su Rai 2 su come fare la spesa. Il programma “Detto Fatto”, condotto da Bianca Guaccero, ha mostrato una provocante modella, Emily Angelillo, attraversare le corsie di un supermercato e afferrare i prodotti dagli scaffalli con tanto di pose sexy. Una scelta, quella della Rai, che ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ polemica per ilandato insu Rai 2 sula. Il programma, condotto da Bianca Guaccero, ha mostrato una provocante modella, Emily Angelillo, attraversare le corsie di un supermercato e afferrare i prodotti dagli scaffalli con tanto di pose. Una scelta, quella della Rai, che ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - infoitcultura : Detto Fatto, il tutorial sulla 'sexy spesa': è bufera - fanpage : Bufera su #dettofatto, le parole del direttore di Rai 2 #25novembre - massimoneri90 : Detto Fatto, il tutorial sulla 'sexy spesa': è bufera -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera “Detto Prometeo Tv n.48 del 25 novembre 2020 Yahoo Notizie