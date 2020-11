Brawn | “Hamilton vincerà 10 titoli mondiali”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lewis Hamilton non ha nessuna intenzione di fermarsi. La prossima stagione siederà di nuovo al volante della Mercedes per puntare all’ottavo titolo mondiale. Chi lo conosce bene come Ross, va addirittura oltre ed è sicuro che il pilota inglese arriverà in doppia cifra. Cosa ha detto Ross? Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex direttore tecnico della Ferrari ha dichiarato: “Fa parte di un team eccezionale e ha davanti a sé almeno 3 o 4 anni al top, può arrivare a 10. Al momento è difficile capire chi può contrastarlo. Quello che ha fatto Lewis in Turchia, partendo da una posizione difficile, mi ha ricordato alcune imprese di Schumacher. Qualcuno può dire che imprese del genere siano favorite dal fatto che guidano o hanno guidato le migliori macchine, ma spesso le due cose vanno insieme, ovvero le vetture ...