Assorbenti gratis alle donne: in Scozia è legge. È il primo provvedimento al mondo (Di mercoledì 25 novembre 2020) alle donne Assorbenti gratis. È legge in Scozia il Period Products Bill, primo provvedimento normativo al mondo che garantisce la fornitura gratis e universale alle donne degli Assorbenti e di tutti i prodotti di base necessari nel periodo delle mestruazioni. L’iniziativa, formalizzata a inizio 2020 dal governo locale scozzese guidato dalla leader indipendentista Nicola Sturgeon, ha ricevuto il via libera finale del Parlamento di Edimburgo. Ha ottenuto il voto unanime sia della maggioranza secessionista dello Scottish National Party (Snp), sia dei partiti unionisti britannici: dai Conservatori, al Labour, ai Liberaldemocratici, ai Verdi. Assorbenti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 novembre 2020). Èinil Period Products Bill,normativo alche garantisce la forniturae universaledeglie di tutti i prodotti di base necessari nel periodo delle mestruazioni. L’iniziativa, formalizzata a inizio 2020 dal governo locale scozzese guidato dalla leader indipendentista Nicola Sturgeon, ha ricevuto il via libera finale del Parlamento di Edimburgo. Ha ottenuto il voto unanime sia della maggioranza secessionista dello Scottish National Party (Snp), sia dei partiti unionisti britannici: dai Conservatori, al Labour, ai Liberaldemocratici, ai Verdi....

