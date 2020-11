Arrampicata sportiva | Europei 2020 | Viktoria Meshkova firma il bis nel lead! Sigillo di Sascha Lehman

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020) A Mosca (Russia) proseguono glidi. Oggi si sono assegnate le medaglie del lead. Lo svizzeroha trionfato con 41+ ed è così salito sul gradino più alto del podio continentale dopo il terzo posto dello scorso anno e una vittoria in Coppa del Mondo. Il 22enne è riuscito ad avere la meglio nei confronti del belga Nicolas Collin (38+) e del russo Dmitrii Fakirianov (37+). Va ricordato che a questa competizione sono assenti tantissimi big (anche l’Italia non si è presentata in Russia) a causa dell’emergenza sanitaria e dunque i risultati hanno indubbiamente una minore valenza tecnica rispetto alle competizioni con tutti i migliori al via. Tra le donne è arrivato ildella russa...