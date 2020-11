Accusa mal di pancia | ma muore di Covid | 14enne finita in terapia intensiva

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 25 novembre 2020)un forte mal diil giorno del suo compleanno, ma quando viene portata in ospedale scopre di essere positiva al-19: non c’è stato nulla da fare per la 14enen Honestie Hodges,in. Si è spenta a soli 14 anni Honestie Hodges, la giovane afroamericana che negli Stati Uniti era L'articolo proviene da www.meteoweek.com.