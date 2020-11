Violenza e minacce contro la fidanzata | denunciato 25enne

marcoluci1 : RT @Mov5Stelle: La violenza non è solo fisica e grazie al #CodiceRosso, ora le donne hanno uno strumento per proteggersi contro molestie o… - __Ale_____ : RT @DiEM25_IT: @yanisvaroufakis e @DiEM_25 fanno pressione sul governo della #Grecia affinché conceda asilo a #MariaEfimova, la whistleblow… - RRmpinero : RT @DiEM25_IT: @yanisvaroufakis e @DiEM_25 fanno pressione sul governo della #Grecia affinché conceda asilo a #MariaEfimova, la whistleblow… - DiEM_25 : RT @DiEM25_IT: @yanisvaroufakis e @DiEM_25 fanno pressione sul governo della #Grecia affinché conceda asilo a #MariaEfimova, la whistleblow… - ajuix : RT @DiEM25_IT: @yanisvaroufakis e @DiEM_25 fanno pressione sul governo della #Grecia affinché conceda asilo a #MariaEfimova, la whistleblow… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza minacce

SondrioToday

24 NOV - “Secondo la ricerca “Don’t slap me now” (“Non prendermi a schiaffi adesso”) a cura di Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità, c ...Non contenta della violenza fisica, la ragazza aveva continuato a minacciare ... Adesso le viene contestato anche il reato di stalking in considerazione del fatto che le ingiurie e le minacce ...