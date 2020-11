Uomini e Donne trono over, Barbara De Santi nuovo amore in vista? (Di martedì 24 novembre 2020) Ex dama del trono over di Uomini e Donne Barbara De Santi ha lasciato il programma la scorsa stagione e si è dedicata al tour per promuovere il suo libro. Oggi ancora single, Barbara non ha ancora trovato l’anima gemella e questo dato è rilevante perché le permetterebbe di tornare nel parterre del programma senza eccessivi sforzi. Lontano dalla tv per scelta, Barbara è un personaggio social molto seguito, il suo account Instagram conta ben 112 mila follower. La maestra di Mantova condivide molto della sua vita privata sui social e riesce a mantenere i rapporti con loro grazie ad una continua costanza e preparazione. La De Santi pubblica momenti della sua giornata ma dispensa anche consigli di bellezza e moda. ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) Ex dama deldiDeha lasciato il programma la scorsa stagione e si è dedicata al tour per promue il suo libro. Oggi ancora single,non ha ancora trovato l’anima gemella e questo dato è rilevante perché le permetterebbe di tornare nel parterre del programma senza eccessivi sforzi. Lontano dalla tv per scelta,è un personaggio social molto seguito, il suo account Instagram conta ben 112 mila follower. La maestra di Mantova condivide molto della sua vita privata sui social e riesce a mantenere i rapporti con loro grazie ad una continua costanza e preparazione. La Depubblica momenti della sua giornata ma dispensa anche consigli di bellezza e moda. ...

