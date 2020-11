Speranza conferma le restrizioni per Bolzano, ma l'Alto Adige annuncia la fine del lockdown (Di martedì 24 novembre 2020) Questa mattina il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con cui prevedeva il rinnovo delle misure restrittive per Basilicata, Liguria, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano. Poche ore dopo, però, l’Alto Adige ha dichiarato la fine del lockdown a partire dal 4 dicembre prossimo. “Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media”, ha annunciato alla stampa il governatore Arno Kompatscher, sostenendo come da venerdì 4 dicembre apriraranno anche scuole, bar e ristoranti, questi ultimi fino alle ore 18. Un senso di normalità a cui si ha fretta di tornare anche per via dei dati epidemiologici. In Alto Adige la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Questa mattina il ministro della Salute, Roberto, ha firmato un’ordinanza con cui prevedeva il rinnovo delle misure restrittive per Basilicata, Liguria, Umbria e la Provincia autonoma di. Poche ore dopo, però, l’ha dichiarato ladela partire dal 4 dicembre prossimo. “Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media”, hato alla stampa il governatore Arno Kompatscher, sostenendo come da venerdì 4 dicembre apriraranno anche scuole, bar e ristoranti, questi ultimi fino alle ore 18. Un senso di normalità a cui si ha fretta di tornare anche per via dei dati epidemiologici. Inla ...

