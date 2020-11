Sciopero di 4 ore, settore trasporti a rischio il 25 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci potranno essere dei disagi, domani 25 novembre , per la proclamazione di uno Sciopero i 4 ore lanciato dal sindacato Usb- lavoro privato di tutto il personale dipendente di Busitalia, direzione ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci potranno essere dei disagi, domani 25, per la proclamazione di unoi 4 ore lanciato dal sindacato Usb- lavoro privato di tutto il personale dipendente di Busitalia, direzione ...

SettenewsWeb : Sono state confermate da ATM, l’Azienda Trasporti milanese, quattro ore di sciopero per domani, mercoledì 25 novemb… - Borderline_24 : Ferrovie del Sud-Est: indetto #Sciopero di 4 ore per mercoledì 25 novembre - AnolfNazionale : RT @FIMCislStampa: ?????? Ex-#Ilva ???? Domani, mercoledì 25 novembre, giornata di mobilitazione nazionale con sciopero di 2 ore in tutti gli st… - pietrospeedtwit : RT @FIMCislStampa: ?????? Ex-#Ilva ???? Domani, mercoledì 25 novembre, giornata di mobilitazione nazionale con sciopero di 2 ore in tutti gli st… - valeriodalo78 : RT @FIMCislStampa: ?????? Ex-#Ilva ???? Domani, mercoledì 25 novembre, giornata di mobilitazione nazionale con sciopero di 2 ore in tutti gli st… -