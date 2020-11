"Roviniamo giovani per salvare pochi vecchietti. W Darwin": le frasi-choc del consigliere pavese (Di martedì 24 novembre 2020) “Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani. È il solito conflitto generazionale, tra garantiti e non. Tutta questa vicenda ha dimostrato ancora una volta che l’Italia dà la precedenza sempre e solo agli anziani. Adesso è tempo di cambiare il passo, di sacrifici ne abbiamo già fatti fin troppi, abbiamo già fatto due tentativi, direi che Conte e i suoi sgherri hanno la coscienza pulita”. Sono le frasi-choc pubblicate su Facebook da un consigliere di maggioranza di Pavia, Niccolò Fraschini (lista Pavia Prima), che stanno suscitando indignazione e polemiche. A riportare la notizia è la Provincia pavese. Il commento del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) “Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, perpoche migliaia distiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di. È il solito conflitto generazionale, tra garantiti e non. Tutta questa vicenda ha dimostrato ancora una volta che l’Italia dà la precedenza sempre e solo agli anziani. Adesso è tempo di cambiare il passo, di sacrifici ne abbiamo già fatti fin troppi, abbiamo già fatto due tentativi, direi che Conte e i suoi sgherri hanno la coscienza pulita”. Sono lepubblicate su Facebook da undi maggioranza di Pavia, Niccolò Fraschini (lista Pavia Prima), che stanno suscitando indignazione e polemiche. A riportare la notizia è la Provincia. Il commento del ...

