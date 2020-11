Quasi rissa a Live non è la D’Urso tra Francesco Chiofalo e Luce, interviene Barbara: “Basta, siete aggressivi” (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Nella puntata di ieri sera di Live non è la D’Urso si è aperto un dibattito tra Francesco Chiofalo e Luce, amica di Selvaggia. I due si sono pesantemente scontrati a causa della concorrente del GF Vip. Gli animi si sono surriscaldati a tal punto, che è stato necessario l’intervento della padrona di casa. Barbara, infatti, ha interrotto la conversazione esortando i suoi ospiti a non essere così aggressivi, dopo poco ha mandato la pubblicità. La lite tra Francesco Chiofalo e Luce L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del GF Vip ha sollevato non poche polemiche. A tal proposito, da Barbara D’Urso sono intervenute diverse persone per confermare o smentire le dichiarazioni fatte dalla donna all’interno ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 24 novembre 2020) Nella puntata di ieri sera dinon è lasi è aperto un dibattito tra, amica di Selvaggia. I due si sono pesantemente scontrati a causa della concorrente del GF Vip. Gli animi si sono surriscaldati a tal punto, che è stato necessario l’intervento della padrona di casa., infatti, ha interrotto la conversazione esortando i suoi ospiti a non essere così aggressivi, dopo poco ha mandato la pubblicità. La lite traL’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del GF Vip ha sollevato non poche polemiche. A tal proposito, dasono intervenute diverse persone per confermare o smentire le dichiarazioni fatte dalla donna all’interno ...

infoitcultura : Taylor Mega parla di una 'quasi rissa' con Elisabetta Gregoraci (VIDEO) - Novella_2000 : Taylor Mega parla di una quasi rissa con Elisabetta Gregoraci in un albergo: “Mi ha gridato contro” (VIDEO) - SpazioWrestling : Bruce Prichard: 'Vi racconto di quando Eddie e Chavo Guerrero hanno quasi avuto una rissa nel backstage' #WWE - 0_LaLu_ : @alexchicchi Ma che ha combinato prof.? Questi tweet scatenano la rissa, quasi meglio della panna nella carbonara o… - ImAgentCoulson : RT @gamora_realfake: BENVENUTI AGLI HUNGER GAM- ok no format sbagliato ma ci siamo quasi siccome ci piace scannarci abbiamo deciso di votar… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi rissa Quasi rissa a Live non è la D’Urso tra Francesco Chiofalo e Luce, interviene Barbara: “Basta, siete aggressivi” (VIDEO) Kontrokultura Sconcerti a CM: 'Calhanoglu è da Juve. Inter messa male in campo, Conte vince solo quando la mette in rissa'

Sconcerti, in tre scontri diretti (Inter, Roma e Napoli), il Milan ha raccolto 7 punti. L'anno scorso furono 5 in tutti gli scontri diretti del campionato. «Il Milan è una gran bella squadra, il primo ...

Taylor Mega parla di una ‘quasi rissa’ con Elisabetta Gregoraci (VIDEO)

1A Live Non è la d’Urso Taylor Mega parla di una ‘quasi rissa’ con Elisabetta Gregoraci in un albergo. Il suo racconto (VIDEO) Tra i tanti argomenti trattati, anche a Live Non è la d’Urso si parla di ...

Sconcerti, in tre scontri diretti (Inter, Roma e Napoli), il Milan ha raccolto 7 punti. L'anno scorso furono 5 in tutti gli scontri diretti del campionato. «Il Milan è una gran bella squadra, il primo ...1A Live Non è la d’Urso Taylor Mega parla di una ‘quasi rissa’ con Elisabetta Gregoraci in un albergo. Il suo racconto (VIDEO) Tra i tanti argomenti trattati, anche a Live Non è la d’Urso si parla di ...