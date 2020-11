PS5 donate agli influencer? Qualcuno l' ha perfino rivenduta immediatamente a 1200 sterline

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020) Aggiornamento: James Taylor è intervenuto sulla questione dopo essere stato contattato da Metro e ha negato tutto proponendo la sua versione dei fatti: "No, PlayStation non mi ha regalato una PS5 (siete pazzi? ho solo 44.000 follower, PlayStation non sa nemmeno chi io sia). La PS5 era di un amico, non ne ho venduta una per un guadagno perché non ho proprio venduto nulla. Attualmente ho una PS4 e sono molto contento della console". Tutto falso quindi? Secondo Taylor decisamente sì. Leggi altro...