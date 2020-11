Perché i visoni sono più a rischio Covid di altri animali (e cosa rischiamo noi) (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021, quando verrà effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico. È quanto ha reso noto il ministero: «La misura aggiunge l'infezione da Sars CoV-2 nei visoni d'allevamento all'elenco delle malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari secondo il 'Regolamento di polizia veterinaria' (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320)». Il ministero sottolinea inoltre che «pur essendo il numero degli allevamenti in Italia molto ridotto rispetto ad altri Paesi europei si è valutato di seguire il principio della massima precauzione in osservanza del parere espresso dal Consiglio Superiore di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione delle attività degli allevamenti disu tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021, quando verrà effettuata una nuova valutazione sullo stato epidemiologico. È quanto ha reso noto il ministero: «La misura aggiunge l'infezione da Sars CoV-2 neid'allevamento all'elenco delle malattie infettive e diffusive deglisoggette a provvedimenti sanitari secondo il 'Regolamento di polizia veterinaria' (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320)». Il ministero sottolinea inoltre che «pur essendo il numero degli allevamenti in Italia molto ridotto rispetto adPaesi europei si è valutato di seguire il principio della massima precauzione in osservanza del parere espresso dal Consiglio Superiore di ...

