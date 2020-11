NIO Formula E | Blomqvist nuovo pilota per il 2021

(Di martedì 24 novembre 2020) Tomè ildel team NIO per la Season 7 dellaE. Ilbritannico prenderà il posto di Daniel Abt.al posto di Abt nella prossima stagione dellaE Tomsarà ilper ildel team NIO inE. Ilbritannico ha disputato nel mondiale elettrico sei gare nella stagione 2017/18 con il team Andretti, dove è riuscito ad andare a punti nell’ePrix di Marrakech con l’ottavo posto e gli ultimi due ePrix della stagione scorsa con il team Jaguar.vanta inoltre esperienze anche in altri categorie del motorsport come il DTM, il campionato GT e la ...

Metropolitan Magazine

Il team NIO ha annunciato l'ingaggio dell'ex pilota BMW in DTM. Blomqvist farà coppia con Turvey, mentre Daniel Abt non correrà la prossima stagione non avendo più trovato un sedile. L’esperienza di ...Tom Blomqvist è il nuovo pilota del team NIO per la Season 7 della Formula E. Il pilota britannico prenderà il posto di Daniel Abt.