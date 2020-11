Natale in Belgio, polizia girerà per strada e suonerà a casa per controllare i cenoni (Di martedì 24 novembre 2020) Stretta sui festeggiamenti del Natale 2020: in Belgio la polizia potrà suonare alla porta per controllare i cenoni. La ministra dell’Interno: “Dobbiamo prendere seriamente i segnali d’allarme dei nostri ospedali”. Stretta di ferro sulle misure anti Covid-19 applicata entro i confini nazionali del Belgio. Secondo quanto riportano le fonti internazionali, la polizia federale entrerà regolarmente L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Stretta sui festeggiamenti del2020: inlapotrà suonare alla porta per. La ministra dell’Interno: “Dobbiamo prendere seriamente i segnali d’allarme dei nostri ospedali”. Stretta di ferro sulle misure anti Covid-19 applicata entro i confini nazionali del. Secondo quanto riportano le fonti internazionali, lafederale entrerà regolarmente L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Dal momento che avremo a che fare con la pandemia da COVID19 anche per l’inverno, molte persone sono già alla ricerca di ispirazioni per festeggiare in Natale sul web. Non sappiamo ancora con precisio ...

Per evitare gli assembramenti, durante il cenone di Natale, la polizia potrà entrare nelle case e controllare il numero delle persone. Ad annunciare ciò è stato il ministro dell'Interno del Belgio

