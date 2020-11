(Di martedì 24 novembre 2020) Tu vuò fa’ l’Americano. Sono passate neanche tre settimane dalle elezioni presidenziali americane e già il centrosinistra italiano si è messo addosso la pettorina di Joe Biden. Tutti lo citano, qualcuno, come Matteo Renzi, ha postato un paio di foto in cantiere dall’archivio di Palazzo Chigi. Altrino di “modello Biden” e di nuovi, sconfinati campi (progressisti) che si schiudono alla vista al di qua dell’Oceano con l’approdo del democratico alla Casa Bianca. “Questi confronti sono tutti sbagliati. Anzi, ridicoli”. Emanuelesbuffa irritato mentre legge la rassegna stampa. Lui, prima fila del Pci, ultimo erede della segreteria di Palmiro Togliatti, saggista, già direttore dell’Unità e del Riformista, rimane un po’ basito a leggere Renzi e Nicola Zingaretti che, su Repubblica, spiegano la lezione di Biden per l’Italia: “Si vince al centro”. ...

FrancescoBechis : RT @formichenews: #Mediaset e larghe intese, perché salvare Silvio. Parla Macaluso Zingaretti e Renzi lascino stare le imitazioni di Joe B… - formichenews : #Mediaset e larghe intese, perché salvare Silvio. Parla Macaluso Zingaretti e Renzi lascino stare le imitazioni di… - Avv_Natalina : La missiva delle #NuoveBrigateRosse è arrivata alla sede nazionale di #ForzaItalia a Roma. Si sta tirando troppo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset larghe

Formiche.net

In mediana la regia sarà affidata a Matteo Ricci, con Deiola e Mora ai suoi lati come mezzali. Davanti largo al turnover, con Agudelo e Gyasi esterni alti ai lati della punta centrale Piccoli. BOLOGNA ...Quote di mercato del settore televisivo italiano: Rai e Mediaset stabili, Sky primo ma in arretramento, altri operatori in crescita.