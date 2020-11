LIVE Lazio-Zenit San Pietroburgo 3-1 | Champions League in DIRETTA | si entra nell’ultimo quarto d’ora | coi biancocelesti stabilmente in vantaggio

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85? MURIQI VIENE FERMATO DA UN’USCITA A CROCE DI UN ECCELLENTE KERZHAKOV. 83? Buon palleggio dei laziali che cercano, in particolare con Luis Alberto, di addormentare la partita. 80? C’è l’ultimo cambio in casa: fuori Immobile, che cede la fascia di capitano a Cataldi, e dentro Muriqi. 79? Driussi prova il tiro dalla distanza, respinge la difesa della. Poi l’argentino frana addosso ad Akpa-Akrpo. 77? Carambola nell’area dello: Lovren viene colpito dalla palla in piena faccia, mentre la sfera arriva docile fra le mani di Kerzhakov. 76? Ammonito Rakitskiy per una bruttata su Akpa-Akpro. 74? Ultimi due cambi nello: terminano la loro prova Erokhin e Zhirkov, al loro postono ...