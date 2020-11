LIVE – Inter-Real Madrid, Conte in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 24 novembre 2020) Alle 13:30 di martedì 24 novembre il tecnico dell’Inter Antonio Conte terrà la conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Real Madrid, valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni del tecnico nerazzurro pronto a presentare questa sfida. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale a partire dall’inizio della conferenza. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Alle 13:30 di martedì 24 novembre il tecnico dell’Antonioterrà laalla vigilia del match casalingo contro il, valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le dichiarazioni del tecnico nerazzurro pronto a presentare questa sfida. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dall’inizio della. AGGIORNA LASportFace.

Inter : ?? | FOTO #InterTorino, il resoconto per immagini della rimonta ?? - Inter : ?? | DOMANI I nerazzurri tornano in scena ?? #InterTorino è live su #DAZN domenica dalle 15! ??… - AleCat_91 : PROCESSO AL CAMPIONATO LIVE: FIORENTINA, INTER, ROMA, JUVE, MILAN E LE A... - Vatenerazzurro1 : Tra pochissimi giorni, inaugurerò un canale completamente nuovo, con nuove rubriche e tante live. Grazie a tutti,… - AleCat_91 : dalle 21.00 vi aspetto in live per parlare di #SerieA, #Fiorentina, #Juve, #Inter, #Milan, #Roma, #Napoli, #Verona,… -