Lilli Gruber: “Il premier Conte dal troppo lavoro non riesce a seguire la sua Roma” (Di martedì 24 novembre 2020) ”Con Giuseppe Conte, dopo la fine della puntata di Otto e Mezzo, abbiamo fatto una chiacchierata. Il premier è una persona estremamente gentile, educata e affabile. Ad un certo punto ha confessato che essendo oberato di impegni di lavoro non riesce neanche a seguire la sua squadra del cuore, l’As Roma, di cui è grande tifoso”. Lo ha rivelato Lilli Gruber, conduttrice del programma ‘Otto e mezzo’ dove ieri è stato ospite il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Diciamo che la conversazione sulla Roma l’ha portata avanti soprattutto il mio redattore capo, che è un grande tifoso, e il resto della redazione” ha aggiunto la Gruber a ‘Un Giorno da Pecora’ in onda su Rai Radio 1. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) ”Con Giuseppe, dopo la fine della puntata di Otto e Mezzo, abbiamo fatto una chiacchierata. Ilè una persona estremamente gentile, educata e affabile. Ad un certo punto ha confessato che essendo oberato di impegni dinonneanche ala sua squadra del cuore, l’As Roma, di cui è grande tifoso”. Lo ha rivelato, conduttrice del programma ‘Otto e mezzo’ dove ieri è stato ospite il Presidente del Consiglio Giuseppe. “Diciamo che la conversazione sulla Roma l’ha portata avanti soprattutto il mio redattore capo, che è un grande tifoso, e il resto della redazione” ha aggiunto laa ‘Un Giorno da Pecora’ in onda su Rai Radio 1. SportFace.

GiuseppeConteIT : Questa sera sarò ospite di Lilli Gruber a #Ottoemezzo, su La7. A più tardi. - La7tv : Questa sera alle 20.30 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo.… - Corriere : Lilli Gruber a Conte: «Ha mai sentito Mario Draghi?». E il premier non la prende bene - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Il 'Fatto Quotidiano' nota un dettaglio sulla tosse di #Conte a #ottoemezzo: i nomi che gli hanno provocato gli access… - valerio68100679 : RT @LegaSalvini: OTTO E MEZZO, GIUSEPPE CONTE 'TOSSE IN FACCIA A LILLI GRUBER PER MEZZ'ORA' -