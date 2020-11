La scuola in presenza è una priorità (Di martedì 24 novembre 2020) Il ministro dell'Istruzione, il ministro della Salute e il premier Conte sembrano aver trovato un accordo. Covid, ipotesi riapertura scuole il 9 dicembre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020) Il ministro dell'Istruzione, il ministro della Salute e il premier Conte sembrano aver trovato un accordo. Covid, ipotesi riapertura scuole il 9 dicembre su Notizie.it.

ricpuglisi : Un anno di scuola a distanza e non in presenza corrisponde a: 1) il 33% delle scuole medie 2) il 20% delle superi… - alexbarbera : Macron annuncia la distribuzione dei primi vaccini in Francia fra fine dicembre e inizio gennaio. Se la curva epide… - Pres_Casellati : Nella #GiornataDelloStudente molti dei nostri ragazzi non sono in aula. Devono rinunciare a didattica in presenza c… - Giopigli : RT @GToccafondi: Leggo i giornali, oggi tutti i titoli sono per le riaperture delle piste da sci e per i cenoni di capodanno. E la #scuola?… - ellidian : @FmMosca Anche la scuola in presenza fatta alla cazzo con insegnanti terrorizzati non è il massimo -