La proposta di Costanzo al GF: “Un politico vincerebbe a mani basse” (Di martedì 24 novembre 2020) Maurizio Costanzo fa una proposta a Signorini per i nuovi probabili ingressi al GF Vip. Secondo lui un personaggio politico vincerebbe a mani basse. Maurizio Costanzo, Fonte foto: GettyImagesCostanzo è un grande appassionato del Grande Fratello Vip, lo segue spessissimo. Vede anche la diretta 24h. E ogni tanto dice la sua sul programma. Ultimamente il presentatore ha già detto la sua su questa edizione del GF Vip che pare gradirgli poco. Per Selvaggia Roma aveva espresso una chiara antipatia. Maria Teresa Ruta, invece, era la sua preferita, ma con l’annuncio dell’estensione del reality ora ha cambiato idea. “La Ruta era convinta di vincere – ha argomentato – ora che si allunga il programma ride di meno. Agli altri manca il guizzo, alcuni ancora non ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020) Mauriziofa unaa Signorini per i nuovi probabili ingressi al GF Vip. Secondo lui un personaggiobasse. Maurizio, Fonte foto: GettyImagesè un grande appassionato del Grande Fratello Vip, lo segue spessissimo. Vede anche la diretta 24h. E ogni tanto dice la sua sul programma. Ultimamente il presentatore ha già detto la sua su questa edizione del GF Vip che pare gradirgli poco. Per Selvaggia Roma aveva espresso una chiara antipatia. Maria Teresa Ruta, invece, era la sua preferita, ma con l’annuncio dell’estensione del reality ora ha cambiato idea. “La Ruta era convinta di vincere – ha argomentato – ora che si allunga il programma ride di meno. Agli altri manca il guizzo, alcuni ancora non ...

gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: Paola Barale ed Enrico Papi concorrenti ideali… per Maurizio Costanzo - collorigh : RT @cl_audiab: @valy_s @AndFranchini @EttoreGiuliano Attenzione a quello che è successo oggi in Germania che i nostri giornalai hanno nasco… - lukeflyup : RT @cl_audiab: @valy_s @AndFranchini @EttoreGiuliano Attenzione a quello che è successo oggi in Germania che i nostri giornalai hanno nasco… - valy_s : RT @cl_audiab: @valy_s @AndFranchini @EttoreGiuliano Attenzione a quello che è successo oggi in Germania che i nostri giornalai hanno nasco… - cl_audiab : @valy_s @AndFranchini @EttoreGiuliano Attenzione a quello che è successo oggi in Germania che i nostri giornalai ha… -