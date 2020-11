Il malore, poi il decesso all’improvviso: Lisa muore a 39 anni (Di martedì 24 novembre 2020) Lisa Sette, nativa di Agna in provincia di Padova, si è spenta nella giornata di sabato. Il suo decesso non è legato al Covid nè a patologie pregresse. Ma il malore è sospetto: il padre e lo zio paterno sono morti entrambi per infarto in passato. Il malore l’ha colta all’improvviso e non le ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020)Sette, nativa di Agna in provincia di Padova, si è spenta nella giornata di sabato. Il suonon è legato al Covid nè a patologie pregresse. Ma ilè sospetto: il padre e lo zio paterno sono morti entrambi per infarto in passato. Ill’ha coltae non le ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Lisa Sette, una donna di 39 anni, è morta nella sua abitazione di Agna, in provincia di Padova, a causa di un malore improvviso.

