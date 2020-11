F1, Charles Leclerc: “Sono molto determinato in questo periodo” (Di martedì 24 novembre 2020) Charles Leclerc si mostra ottimista del suo secondo anno in Ferrari alla vigilia del Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1 2020. Il monegasco ha completato al quarto posto l’ultimo atto in Turchia dopo aver cercato in tutti i modi di salire sul gradino più alto del podio. L’alfiere della Ferrari ha dichiarato al quotidiano spagnolo ‘Marca’: “Sono molto soddisfatto per il modo in cui sono migliorato come pilota dall’inizio della stagione. Ho perfezionato la gestione delle gomme che era uno dei miei punti deboli quanto correvo in Alfa Romeo”. Il compagno di box del tedesco Sebastian Vettel ha espresso un proprio parere sulla difficile annata della Ferrari. Ricordiamo infatti che la casa di Maranello si trova con sei lunghezze di ritardo dalla Renault, al momento quinta nel Mondiale costruttori. ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020)si mostra ottimista del suo secondo anno in Ferrari alla vigilia del Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1 2020. Il monegasco ha completato al quarto posto l’ultimo atto in Turchia dopo aver cercato in tutti i modi di salire sul gradino più alto del podio. L’alfiere della Ferrari ha dichiarato al quotidiano spagnolo ‘Marca’:soddisfatto per il modo in cui sono migliorato come pilota dall’inizio della stagione. Ho perfezionato la gestione delle gomme che era uno dei miei punti deboli quanto correvo in Alfa Romeo”. Il compagno di box del tedesco Sebastian Vettel ha espresso un proprio parere sulla difficile annata della Ferrari. Ricordiamo infatti che la casa di Maranello si trova con sei lunghezze di ritardo dalla Renault, al momento quinta nel Mondiale costruttori. ...

Anche in questo 2020 Leclerc si è dimostrato capace di cose ai limiti del possibile considerata la scarsità della SF1000 ...

