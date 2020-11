E in Belgio il Covid spegne l'albero di Natale (Di martedì 24 novembre 2020) Sono i paradossi del lockdown. In Belgio piomba il divieto di vendita anche sulle luci di Natale, quelle che servono per accendere l’albero o decorare casa, forse ancora più preziose in questo periodo di pandemia per riscaldare ambienti diventati opprimenti ai più costretti allo smart working. Ricascano nella categoria dei prodotti non essenziali: non si possono comprare neanche nei negozi che hanno licenza di rimanere aperti. A meno che – ed è questo il paradosso – non vengano ordinate online e ritirate sul posto. Il motivo, viene spiegato dalle autorità, sta nel fatto che questi prodotti vengono venduti in negozi che possono restare aperti, perché vendono materiale ritenuto essenziale, ma anche in esercizi costretti alla chiusura, da disposizioni che ormai risalgono a un mese fa. Insomma è un modo per evitare concorrenza sleale tra ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Sono i paradossi del lockdown. Inpiomba il divieto di vendita anche sulle luci di, quelle che servono per accendere l’o decorare casa, forse ancora più preziose in questo periodo di pandemia per riscaldare ambienti diventati opprimenti ai più costretti allo smart working. Ricascano nella categoria dei prodotti non essenziali: non si possono comprare neanche nei negozi che hanno licenza di rimanere aperti. A meno che – ed è questo il paradosso – non vengano ordinate online e ritirate sul posto. Il motivo, viene spiegato dalle autorità, sta nel fatto che questi prodotti vengono venduti in negozi che possono restare aperti, perché vendono materiale ritenuto essenziale, ma anche in esercizi costretti alla chiusura, da disposizioni che ormai risalgono a un mese fa. Insomma è un modo per evitare concorrenza sleale tra ...

oltre a linfociti T che bloccano l'attacco del coronavirus. L'azienda sta lavorando con la tedesca Leukocare per sviluppare una formulazione termostabile del vaccino Grad-cov2. Mentre in Belgio, in ...

In Belgio, il numero di ricoveri per covid è di 206 pazienti registrati in 24 ore, secondo il rapporto giornaliero di Sciensano, di oggi 24 ...

