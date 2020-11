Dove eravamo rimasti? (Di martedì 24 novembre 2020) Ero un bambino quando alla televisione si presentò di nuovo un signore (un vero signore) e disse una frase che non ho mai dimenticato: “…” Quel signore si chiamava Enzo Tortora. Morto poco tempo dopo per le conseguenze psicofisiche di una vicenda vergognosa, ingiustamente accusato di associazione mafiosa e sbattuto in carcere come un delinquente comune, è diventato il simbolo dei peggiori errori giudiziari. Ovvio che ci accomuna solo questa frase, e mi scuso in anticipo con chi riterrà inopportuno il paragone. Nessuno mi ha mai accusato di nulla e se per tanto tempo sono stato assente da questa rubrica è solo per ragioni contingenti e di lavoro, ma la mia idea è quella di continuare sulla stessa linea, e quindi la frase di Enzo Tortora mi pareva adatta, seppure indegnamente utilizzata. Dall’ultimo post che ho scritto su questo blog sono passati quattro anni, tanti clienti, tanti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Ero un bambino quando alla televisione si presentò di nuovo un signore (un vero signore) e disse una frase che non ho mai dimenticato: “…” Quel signore si chiamava Enzo Tortora. Morto poco tempo dopo per le conseguenze psicofisiche di una vicenda vergognosa, ingiustamente accusato di associazione mafiosa e sbattuto in carcere come un delinquente comune, è diventato il simbolo dei peggiori errori giudiziari. Ovvio che ci accomuna solo questa frase, e mi scuso in anticipo con chi riterrà inopportuno il paragone. Nessuno mi ha mai accusato di nulla e se per tanto tempo sono stato assente da questa rubrica è solo per ragioni contingenti e di lavoro, ma la mia idea è quella di continuare sulla stessa linea, e quindi la frase di Enzo Tortora mi pareva adatta, seppure indegnamente utilizzata. Dall’ultimo post che ho scritto su questo blog sono passati quattro anni, tanti clienti, tanti ...

