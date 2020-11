Biathlon | Dominik Windisch e Lukas Hofer | veterani ancora affamati E nella gara secca…

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020) La nuova stagione della Coppa del Mondo diè prossima a spiegare le ali e portarci attraverso un inverno di grande passione. Pur senza pubblico infatti, e con numerosi aggiustamentitutt’altro che definitivi, sembra che il calendario possa riuscire a procedere abbastanza linearmente anche e nonostante questa difficile situazione sanitaria. Tutto sarà molto differente dagli anni passati, la mancanza del calore dei fan potrebbe farsi sentire in quegli atleti che più riescono a trarre energie dal sostenimento delle persone circostanti. Per il successo finale il norvegese Johannes Bø è senza dubbio il padrone indiscusso dei pronostici pre stagionali, e difficilmente la sfera di cristallo generale potrà finire in mani altrui, tuttavia numerosi avversari stanno crescendo bene e promettono di rendergli le cose più difficili possibile. I ...