Arenaccia | una donna arrestata per droga

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Custodiva circa 50 grammi di cocaina in un astuccio. Così stamattina gli agenti del commissariato Vasto-, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di unain via Sant’Attanasio in cui hanno rinvenuto, all’interno di un astuccio, un involucro contenente 47 grammi circa di cocaina. S.M., 28enne napoletana, è stataper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.