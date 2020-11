Ultime Notizie Roma del 23-11-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano che emergenza coronavirus Cina apertura spostamenti a Natale sono su tutte le regioni diventeranno Gialle così il ministro della Salute Roberto Speranza frena sull’ipotesi di libero in movimento Durante le festività Ma se lo conosci il presidente del Piemonte Cirio chiede di trovare un punto di equilibrio come quello di chiudere bar e ristoranti sulle piste Intanto in Italia si contano 28337 nuovi contagi con 48000 tamponi meno in terapia intensiva e rapporto positivi tamponi al 15% e i conteggi sul lavoro da Davide denunciati all’INAIL al 31 ottobre sono a 66781 pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno e 9,8% dei contagiati nazionali alla stessa data e quanto emerge dal rapporto dell’INAIL in cui Si sottolinea che dopo il rallentamento il mese di ottobre ...