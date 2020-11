Ultime Notizie Roma del 23-11-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la andamento contagi da coronavirus mostra che c’è un rallentamento dell’aumento e l’esperienza ci dice che dopo c’è una piatti mento dobbiamo perseverare le misure stanno funzionando così Walter Ricciardi consulente del ministro della Salute sottolineando che quando ci sarà diminuzione parleremo di riaperture astrazeneca intanto sapere che l’efficacia del suo vaccino del 90% correggimi ordinale il costo Sara di 2,80 Cambiamo argomento in vista di Natale con pochi festeggiamenti a causa della pandemia di coronavirus il governo tenta di sostenere l’economia anticipando le misure per diffondere e incentivare i pagamenti digitali si tratta del bonus di rimborso del 10% fino a €150 per le spese effettuate a dicembre con carta di credito e app una donna è rimasta per ora in ...