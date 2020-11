Ultime Notizie Roma del 23-11-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio spostamenti a Natale solo se tutte le regioni diventeranno Gialle così ministro della Salute Roberto Speranza frena sull’ipotesi di libero movimento Durante le festività e sul vaccino il ministro spiega che l’Italia deve provare a raggiungere l’unità di gregge punta sulla Persuasione più che sul obbligo per la vaccinazione anti covid di massa intanto nell’ultimo rilevamento si contano 28337 nuovi casi ma con 48000 tamponi in meno li salgo ricoveri terapia intensiva e rapporto tra positivi e Tamponi e ora Il 15% il governo al lavoro sono speciale extra Cashback di Natale un rimborso del 10% fino a €150 aggiuntivo rispetto alle misure già previste per le spese effettuate con carte affa dicembre lo potrà ottenere entro la fine dell’anno Chi è dicembre fra 10 acquisti ...