Taylor Mega contro Elisabetta Gregoraci: "eravamo in hotel, lei mi urlò contro" (Di lunedì 23 novembre 2020) Continuano ad emergere alcuni dettagli sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci. Durante l'ultima puntata di Live – Non è la D'Urso, infatti, si è tornati a parlare dell'attuale gieffina. A tal proposito è intervenuta Taylor Mega, la quale ha avuto nel 2018 un flirt con Flavio Briatore. L'influencer 27enne ha raccontato di un episodio in particolare, in cui tra lei e la showgirl di Soverato i toni si sono accesi. Ecco cosa è successo. Che Elisabetta Gregoraci sia una delle concorrenti più chiacchierate di questo Gf Vip è un dato di fatto. La sua partecipazione al programma ha portato a galla alcune indiscrezioni sulla propria vita privata, che gettano un alone di mistero sul rapporto con Briatore. Le ultime voci ad aggiungersi sono quelle di Taylor ...

