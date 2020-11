Stretta sul Natale | governo verso limiti a spostamenti | no a vacanze sugli sci e veglioni

Leggi su tpi

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nessun veglione nésulla neve: per evitare una terza ondata a gennaio, ilsi appresta a varare regole stringenti per il periodo natalizio e pre-natalizio, attrail nuovo Dpcm previsto dopo il 3 dicembre. L’esecutivo punta ad unin famiglia (senza cenoni né feste) e non è esclusa la possibilità di una nuova, se sarà necessario, a ridosso del 25 dicembre. Ecco quali sono i punti fondamentali.tra regioni Al momento glipossono avvenire solo tra regioni in fascia gialla, mentre si può andare nelle regioni in zona arancione o rossa solo per motivi di lavoro, salute e urgenza, giustificati con il modulo di autocertificazione. Ma si stanno valutando deroghe per consentire ai congiunti che vivono in luoghi diversi di ...