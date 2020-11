"Stanco di stare rinchiuso in stanza". Positivo scappa da un Covid hospital per una passeggiata (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è allontanato senza autorizzazione dal Covid hospital di Venaria, nel Torinese, dove si trovava in isolamento fiduciario in quanto Positivo al virus, passeggiando tranquillamente per le vie del paese e spigando ai carabinieri che lo hanno fermato di essersi stancato di stare rinchiuso in una stanza. I militari lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria per inosservanza dell’isolamento domiciliare.Durante i controlli, inoltre, i carabinieri hanno chiuso un bar della zona Sud di Torino, che aveva consentito l’accesso a dei clienti facendoli consumare al bancone. L’esercizio commerciale resterà chiuso cinque giorni, mentre sia al titolare che ai clienti sono state comminate delle sanzioni amministrative per il mancato uso della mascherina e per essersi spostati sul territorio senza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è allontanato senza autorizzazione daldi Venaria, nel Torinese, dove si trovava in isolamento fiduciario in quantoal virus, passeggiando tranquillamente per le vie del paese e spigando ai carabinieri che lo hanno fermato di essersi stancato diin una. I militari lo hanno denunciato all’Autorità giudiziaria per inosservanza dell’isolamento domiciliare.Durante i controlli, inoltre, i carabinieri hanno chiuso un bar della zona Sud di Torino, che aveva consentito l’accesso a dei clienti facendoli consumare al bancone. L’esercizio commerciale resterà chiuso cinque giorni, mentre sia al titolare che ai clienti sono state comminate delle sanzioni amministrative per il mancato uso della mascherina e per essersi spostati sul territorio senza ...

