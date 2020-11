Sopracciglia | 6 segreti per truccarle in modo perfetto

(Di lunedì 23 novembre 2020) Lesono un particolare del volto di una donna che donano personalità e fascino. Ecco 6peralla perfezione ed averle sempre impeccabili. L’arcore caratterizza il volto e l’espressione di un volto, per questo da sempre si dedica loro del tempo per depilarle nelcorretto, curarle e farle ricrescere se L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Sopracciglia segreti

CheDonna.it

Pelle di porcellana, luminosa e senza macchie: questi i must della bellezza orientale, antica e contemporanea. Mentre in Occidente, dagli anni ’60 in poi, si è inseguita l’abbronzatura come ideale est ...La tintura dei capelli è un’arte, i parrucchieri professionisti e i diversi tipi di tinture fanno la differenza, ma anche con tinture mass market, soprattutto perché ultimamente le loro formule stanno ...