Roma, Vigili fanno sesso sull’auto di servizio: la radio è accesa! (Di lunedì 23 novembre 2020) Una notte di pattugliamento per le strade di Roma si trasforma in un ‘film’ hard. Due Vigili fanno sesso con la radio di servizio accesa. Un duro turno di lavoro in notturna, due Vigili di Roma, maschio e femmina, la stessa auto di servizio: li attendono ore di pattugliamento nelle strade gelide di Roma. Ma loro trovano il modo per trasformare una notte da incubo in una festa a luci rosse: peccato che non avessero fatto i conti con la radio trasmittente. Un particolare per niente trascurabile quando si decide di fare certe cose. E così è successo che le effusioni d’amore dei due in pochi minuti siano finite ascoltate dai colleghi e soprattutto dai superiori. Sembra la trama di un ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Una notte di pattugliamento per le strade disi trasforma in un ‘film’ hard. Duecon ladiaccesa. Un duro turno di lavoro in notturna, duedi, maschio e femmina, la stessa auto di: li attendono ore di pattugliamento nelle strade gelide di. Ma loro trovano il modo per trasformare una notte da incubo in una festa a luci rosse: peccato che non avessero fatto i conti con latrasmittente. Un particolare per niente trascurabile quando si decide di fare certe cose. E così è successo che le effusioni d’amore dei due in pochi minuti siano finite ascoltate dai colleghi e soprattutto dai superiori. Sembra la trama di un ...

La divisa, si sa, ha sempre avuto un certo fascino. Per lui. E per lei. Mettici un infinito turno di pattuglia per tutta la notte e Roma che è romantica perfino davanti a un campo nomadi. E ...

