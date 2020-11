Roma, cassonetti in fiamme: 6 roghi in poco tempo, è caccia al piromane (Di lunedì 23 novembre 2020) Paura nella serata di ieri, 22 novembre a Roma sud, nel quartiere di Garbatella. Numerosi incendi sono stati appiccati ai cassonetti e la spazzatura data alle fiamme, a partire dalle ore 19. Le vie colpite e le segnalazioni I roghi sono stati appiccati in sei diverse vie del quartiere Romano: via Nicolò da Pistoia, via Ignazio Persico, via Giacinto Pullino, piazza Pantero Pantera, via Giovannipoli e via Giovanni Battista. “C’è qualche simpaticone che stasera pare si diverta a dare fuoco ai cassonetti…” scrive così, ieri sera un utente su Facebook, difatti sembra che non sia la prima volta che questo accade. L’intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ad indagare i carabinieri della stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Paura nella serata di ieri, 22 novembre asud, nel quartiere di Garbatella. Numerosi incendi sono stati appiccati aie la spazzatura data alle, a partire dalle ore 19. Le vie colpite e le segnalazioni Isono stati appiccati in sei diverse vie del quartiereno: via Nicolò da Pistoia, via Ignazio Persico, via Giacinto Pullino, piazza Pantero Pantera, via Giovannipoli e via Giovanni Battista. “C’è qualche simpaticone che stasera pare si diverta a dare fuoco ai…” scrive così, ieri sera un utente su Facebook, difatti sembra che non sia la prima volta che questo accade. L’intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le. Ad indagare i carabinieri della stazione ...

