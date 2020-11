Raggi: 4.5 mln per riqualificazione spazi verdi e aree giochi (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “I nostri figli devono poter giocare in luoghi belli, decorosi e, soprattutto, sicuri. Per questo la nostra Amministrazione ha investito quasi 4,5 milioni di euro per riqualificare le aree gioco che troviamo nei parchi e negli spazi verdi di Roma. Con l’ultimo appalto da 1 milione di euro stiamo aprendo nuovi cantieri in tutta la citta’.” “Dopo i lavori realizzati negli ultimi mesi a Villa Borghese, nel Parco Nemorense, nel Parco Rabin e nei Giardini Carlo Felice, ora stiamo intervento in via Montenero Sabino in zona Settecamini, nella periferia est della citta’.” “Questi fondi ci consentiranno di riparare giochi danneggiati, comprare strutture nuove e realizzare aree ludiche nei parchi in cui ancora non sono presenti. Qui trovate tutte le informazioni sul nuovo appalto: ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “I nostri figli devono poter giocare in luoghi belli, decorosi e, soprattutto, sicuri. Per questo la nostra Amministrazione ha investito quasi 4,5 milioni di euro per riqualificare legioco che troviamo nei parchi e neglidi Roma. Con l’ultimo appalto da 1 milione di euro stiamo aprendo nuovi cantieri in tutta la citta’.” “Dopo i lavori realizzati negli ultimi mesi a Villa Borghese, nel Parco Nemorense, nel Parco Rabin e nei Giardini Carlo Felice, ora stiamo intervento in via Montenero Sabino in zona Settecamini, nella periferia est della citta’.” “Questi fondi ci consentiranno di ripararedanneggiati, comprare strutture nuove e realizzareludiche nei parchi in cui ancora non sono presenti. Qui trovate tutte le informazioni sul nuovo appalto: ...

Ultime Notizie dalla rete : Raggi mln Raggi: 4.5 mln per riqualificazione spazi verdi e aree giochi RomaDailyNews In arrivo nuove preferenziali, progetto da oltre 1 mln di euro

Le nuove corsie per il trasporto pubblico locale e i taxi saranno realizzate in piazza della Rovere, via Gioberti e via Delle Terme di Caracalla ...

Campidoglio potenzia piani Freddo e Caldo, bando da 9mln

L’Amministrazione Capitolina potenzia il Piano Freddo e il Piano Caldo: con un investimento di 9 milioni di euro, e’ partito il bando per l’affidamento di 500 posti di accoglienza, notturna e diurna, ...

