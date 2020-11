Pompei | scoperti corpi di un ricco e il suo schiavo

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 23 novembre 2020) . I duesembrano supportare la teoria secondo cui l’eruzione sia avvenuta in autunno e non, come fino ad ora accettato, ad agosto: dai calchi in gesso si evince che uno dei due uomini, che sarebbe un, indossava una mantella di lana fissata ad una spalla, un accessorio quindi più adatto alle temperature di ottobre che a quelle di agosto. I duenei giorni scorsi a, in quella che sembra una antica e maestosa villa romana, sembrano supportare la teoria che l’eruzione fosse avvenuta in autunno e non, come universalmente accettato, in estate. A far propendere per questo slittamento, già ampiamente ipotizzato in base a precedenti scoperte, sono soprattutto i vestiti: dai dettagli dei calchi si evince che una delle due ...