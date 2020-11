Muore di SLA a 37 anni l’inventore della Ice Bucket Challenge

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tutti ricordiamo la Ice. La sfida che era partita sui social come campagna di sensibilizzazione per la SLA. L’obiettivo? Provare per pochi secondi cosa sentisse un malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica, per solidarizzare con coloro che sono affetti da questo terribile male. A soli 37è morto Patrick Quinn, suo inventore e affetto da tempo da SLA. Milioni di dollari erano stati raccolti semplicemente facendosi una doccia di acqua ghiacciata, per filmare la reazione di avere per qualche istante l’atroce sensazione di un corpo che non risponde più ai comandi. Lo hanno fatto l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush, Steven Spielberg, Tom Cruise, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Lady Gaga, Katy Perry, Shakira, Laura Pausini, Roberto Bolle, Fiorello, tanti giocatori e allenatori e l’allora presidente del ...