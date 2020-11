La Raggi sfratta l’Istituto storico per il Medioevo ma i centri sociali restano occupati (Di lunedì 23 novembre 2020) Virginia Raggi sfratta l’Istituto storico per il Medioevo che ha la sua sede storica in piazza dell’Orologio, nel centro storico di Roma, dal 1924. l’Istituto, che ha una biblioteca di 100mila volumi e un archivio storico di importanza fondamentale, non ha mai chiuso i battenti neanche nell’ultimo periodo bellico. Lo sfratto del Campidoglio Ora arriva lo sfratto da parte del Campidoglio, ennesima riprova dell’inadeguatezza dell’ammnistrazione pentastellata. Il Comune aveva manifestato la necessità di rivedere in linea generale tutte le concessioni e i cànoni di affitto. Ma dopo un sopralluogo nell’aprile del 2017, non aveva più dato notizia delle sue intenzioni nonostante i numerosi solleciti inviati dall’Istituto. Finché il 1 ottobre ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Virginiaper ilche ha la sua sede storica in piazza dell’Orologio, nel centrodi Roma, dal 1924., che ha una biblioteca di 100mila volumi e un archiviodi importanza fondamentale, non ha mai chiuso i battenti neanche nell’ultimo periodo bellico. Lo sfratto del Campidoglio Ora arriva lo sfratto da parte del Campidoglio, ennesima riprova dell’inadeguatezza dell’ammnistrazione pentastellata. Il Comune aveva manifestato la necessità di rivedere in linea generale tutte le concessioni e i cànoni di affitto. Ma dopo un sopralluogo nell’aprile del 2017, non aveva più dato notizia delle sue intenzioni nonostante i numerosi solleciti inviati dal. Finché il 1 ottobre ...

