Infortunio Ibrahimovic, lo svedese rischia un mese di stop (Di lunedì 23 novembre 2020) L'Infortunio di Zlatan Ibrahimovic contro il Napoli: il campione svedese ha rimediato la lesione al muscolo bicipite femorale. rischia tre settimane di stop. Brutte notizie per il Milan dagli esami su Zlatan Ibrahimovic che si è infortunato nel corso della partita contro il Napoli. Il campione svedese ha rimediato una lesione al muscolo Bicipite femorale. Ibrahimovic, l'Infortunio contro il Napoli Zlatan Ibrahimovic ha rimediato una "lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra", specifica il comunicato stampa diramato dal Milan nella giornata del 23 novembre, il giorno dopo la vittoria sul Napoli che porta proprio la firma del campione svedese, autore di una doppietta.

