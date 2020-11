Il Comune sfratta l'istituto storico del Medioevo e monta la protesta: 'Inaccettabile, noi qui da fine '800' (Di martedì 24 novembre 2020) Un locale interno alla biblioteca (Foto dell'istituto storico del Medioevo) In piazza dell'Orologio dal 1883, l'istituto storico italiano per il Medioevo rischia di restare senza casa. Il Comune di ... Leggi su romatoday (Di martedì 24 novembre 2020) Un locale interno alla biblioteca (Foto dell'del) In piazza dell'Orologio dal 1883, l'italiano per ilrischia di restare senza casa. Ildi ...

petermrl : RT @IsimeRoma: Mentre procede la nostra battaglia per le vie legali, parte oggi la petizione per sostenere che #lastorianonsisfratta! #medi… - RMBLF : RT @IsimeRoma: Mentre procede la nostra battaglia per le vie legali, parte oggi la petizione per sostenere che #lastorianonsisfratta! #medi… - LaStampa : La scelta del Comune colpisce un luogo di incontro per studiosi di tutto il mondo. - LuigiGuazzoni : RT @AntonioSocci1: Io condivido e firmo la petizione perché Virginia Raggi annulli lo sfratto all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo… - MariaRi08686646 : Comune di Roma: La Storia non si sfratta - Firma la petizione! -