I Boomdabash annunciano Don’t Worry – Best Of con i successi e le collaborazioni | da Alessandra Amoroso a Loredana Bertè

(Di lunedì 23 novembre 2020) IOf, una grande raccolta per festeggiare i primi 15 anni di carriera della band salentina. L’album arriva dopo la pubblicazione di, inno che infonde speranza, ed è proprio questo ultimo singolo che dà il titolo alla raccolta e che sarà disponibile dall’11 dicembre su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy).Of è atteso in formato CD, CD Limited Edition Autografato, LP ed LP con t-shirt. Nel disco sono compresi 22 brani tra cui le hit con– Mambo Salentino e Karaoke – oltre a Per Un Milione, Barracuda e Non Ti Dico No, che hanno portato al successo con ...

