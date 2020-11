Grottaglie | picchia anziano genitore in preda ai fumi dell' alcol | arrestato 50enne

(Di lunedì 23 novembre 2020)- Il personale del Commissariato ha messo la parola fine ad una triste storia familiare fatta di abusi e violenze con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ...

GROTTAGLIE - Il personale del Commissariato ha messo la parola fine ad una triste storia familiare fatta di abusi e violenze con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da ...“ E’ diventato un diavolo” così un padre ha invocato, in uno degli episodi in cui il figlio si è scagliato contro i propri genitori, l’aiuto della Polizia di Stato, con la voce rotta dal pianto. Il tu ...