Grattacielo Regione Piemonte | 8 rinvii a giudizio

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Otto rinvii a giudizio sono stati disposti oggi al termine dell'udienza preliminare per un filone d'inchiesta relativo alla costruzione del Grattacielo destinato a ospitare, a Torino, gli uffici della Regione Piemonte.

Al centro dell'inchiesta 47mila metri quadri di pavimenti che avrebbero dovuto essere in marmo e pietra di Luserna ...

Otto rinvii a giudizio sono stati disposti oggi al termine dell’udienza preliminare per un filone d’inchiesta relativo alla costruzione del grattacielo destinato a ospitare, a Torino, gli uffici della ...

