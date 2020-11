Giovanni Ciacci: ‘Bianca Guaccero non si è comportata bene, che mi stia lontano’ (Di lunedì 23 novembre 2020) Non le manda a dire Giovanni Ciacci. L’ex stylist di Detto Fatto usa parole taglienti per riferirsi a Bianca Guaccero, padrona di casa del factual show di Rai 2 la quale, secondo lo stesso Ciacci, non si sarebbe battuta perché Viale Mazzini lo tenesse in azienda: ricordiamo infatti che Giovanni ha lasciato il programma nel giugno 2019 e oggi è impegnato su Tv8 a Ogni mattina. Giovanni Ciacci: “Detto Fatto è un programma finito. Barbara D’Urso è vita” Giovanni Ciacci: “Nemmeno una telefonata da Bianca Guaccero dopo il mio licenziamento” “Come mai non nomino mai Bianca Guaccero? Perché Bianca non si è comportata bene con me, assolutamente” spiega ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 23 novembre 2020) Non le manda a dire. L’ex stylist di Detto Fatto usa parole taglienti per riferirsi a Bianca, padrona di casa del factual show di Rai 2 la quale, secondo lo stesso, non si sarebbe battuta perché Viale Mazzini lo tenesse in azienda: ricordiamo infatti cheha lasciato il programma nel giugno 2019 e oggi è impegnato su Tv8 a Ogni mattina.: “Detto Fatto è un programma finito. Barbara D’Urso è vita”: “Nemmeno una telefonata da Biancadopo il mio licenziamento” “Come mai non nomino mai Bianca? Perché Bianca non si ècon me, assolutamente” spiega ...

ElisaDiGiacomo : Giovanni Ciacci su Bianca Guaccero: 'Ha ceduto a giochi di agenzie e poteri politici' - TV_Italiana : E quindi #DettoFatto: a #OgniMattina arriva il Cambio Look con Giovanni Ciacci. ?? - Novella_2000 : Giovanni Ciacci: ‘Bianca Guaccero? Con me non si comportò bene’ - Notiziedi_it : Giovanni Ciacci: ‘Bianca Guaccero? Con me non si comportò bene’ - 361_magazine : In una lunga intervista @giovanniciacci si racconta e parla di #DettoFatto e di progetti futuri... -