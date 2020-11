Gf Vip | gli strafalcioni di Selvaggia Roma sono già un cult | errori grammaticali e frasi sconnesse

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 23 novembre 2020) Al centro delle polemiche del Gf Vip c’è ancora lei,. Nonpassati inosservati i suoinel corso del confronto chiarificatore con Elisabetta Gregoraci. Il congiuntivo lo usa a vanvera, spesso mette il “se” con il condizionale, il classico errore da “tre in pagella”. E i social non perdonano, hanno riportato tutte ledette dalla influencer trasformandole in un tormentone. Gf Vip, il tormentone sui social Molti ripetono a oltranza quel «che tu hai voglia di baciarlo», detto così, alla rinfusa, proprio da. Proprio come il «Fino a che c’era da sapere», di cui in tanti si chiedono il significato. Per non parlare poi del «ci hai qualcuno fuori?», chesto a bruciapelo a Elisabetta nel tentativo di farla cadere in una ...