Crotone | il presidente Vrenna | “Non siamo stati noi a voler giocare contro la Lazio”

Crotone fa i conti con l'alluvione che ha colpito la città nello scorso fine settimana a causa delle intense piogge. Non sono mancate le polemiche per la decisione di far disputare ugualmente il match tra il club calabrese e la Lazio. Il presidente della società calabrese Gianni Vrenna ha espresso il suo parere sulla vicenda durante "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento: "Non abbiamo preso noi la decisione di giocare contro la Lazio mentre in città c'era il pandemonio, ancora adesso la città è in ginocchio, con voragini e strade impraticabili. Tutti noi ci ricordiamo ancora del '96 e per fortuna questa volta non ci sono state vittime. Ci inventeremo qualcosa per dare una mano alla città, nell'ambito delle nostre possibilità, proveremo a sostenere chi è stato colpito".

